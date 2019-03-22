شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نقيب العلاج الطبيعى: أؤيد التعديلات الدستورية لحماية الوطن من العصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، عن تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة من المجلس النواب للحفاظ على الدولة وحمايتها.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، حول التعديلات الدستورية.

Advertisements

وقال نقيب العلاج الطبيعى: "قبل أن أتحدث يوم 21 مارس عيد الأم، هو عيد لكل أم مصرية ووطنية تعيش على تراب هذا البلد، ولكل أم قدمت شهيد فداء للبلد".

وتابع: "المطلوب من التعديلات حماية للشعب ومقدراته وجميع مؤسسات الدولة من القفز على السلطة من مافيا العصابات السياسية الإجرامية، ولضمان استقرار مستقبل الحكم فى البلاد، ولضمان تحقيق الإصلاح ، فرغم قسوة عملية الإصلاح الاقتصادى التى يتحملها النجم البطل المواطن المصرى، وتحقيق البرنامج الرئاسى للرئيس لبناء الدولة الحديثة، ولرد الجميل لمن قاد البلاد فى أحلك وأصعب فتراتها التاريخية والذى حمل روحه على كتفيه، ومن لم يرى ويشاهد التطور والمشاريع الكبرى العملاقة فهو أعمى البصر والبصيرة، ومن لم يحس بدولة المؤسسات الحكومية وجميع قيادات الدولة فهو إما حاقد أو جاهل وبليد المشاعر، والدستور ليس كتاب سماوى، فهو من عمل البشر، والبشر يصيب ويخطىء".

وأكد دعمه المرأة لأنها نصف المجتمع ويجب تكريمها، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة والذين هم ذوى الهمم، داعيا للاهتمام بهذين الفئتين، وكذلك والعمال والفلاحين، كما دعا لدراسة وضع مجلس الشيوخ بعناية فائقة للاستفادة من ذوى الخبرة.