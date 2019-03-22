شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم عبد الماجد محذرا شباب الإخوان من الاستماع لقياداتهم: يئسنا من الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والهارب فى تركيا، هجومه على جماعة الإخوان، مؤكدا أن شباب وقواعد الجماعة الحالية يأست من قدرة الجماعة على تحقيق أى شئ ، متابعا: يأسنا من الإخوان.

وقال عاصم عبد الماجد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن شيوخ وقيادات الإخوان ابتدعت قوالب نظرية وقدسها أتباع دون حجة لهؤلاء في ابتداعها ولا لأولئك في تقديسها.

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واتهم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، قيادات الإخوان بأنهم أصبحوا مصيدة لشبابهم، يعلمونهم الفشل، محذرا شباب الجماعة من الاستماع وتنفيذ تعليمات وأوامر قياداتهم.