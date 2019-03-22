شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: ثورة إصلاحية قادمة فى الأجور يرعاها الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب، التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي بإصلاح منظومة الأجور وفق رؤية وطنية شاملة، قائلا إنها خطوة ممتازة ينتظرها الكثيرون لإصلاح منظومة الأجور وضبط الخلل فيها.

وأشار إلى أن هناك رؤى وطنية لإصلاح جذري في منظومة الأجور بالنسبة لكافة المؤسسات والقطاعات، وبما يعود بالخير على جميع المصريين وما يتماشى مع الرؤى الاصلاحية والاقتصادية والتنموية لمصر.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بسحب الاستشكال الخاص بالـ 5 علاوات لصرفها لأصحاب المعاشات، وقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، يأتي ذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم هذه الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩".