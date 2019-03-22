شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تناقش تعديل قانون مكافحة المخدرات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

كما تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين في شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وتنظر اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار رقم 351 لسنة 2014.