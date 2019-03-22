شكرا لقرائتكم خبر عن النقابات المهنية تتفق على تنظيم مؤتمر لمناقشة التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العامرى ، نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابات المهنية اتفقت على تنظيم مؤتمر لمناقشة التعديلات فى وقت سريع جداً، لبيان عدد من الأمور بشكلها الصحيح أمام الرأى العام.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية المنعقدة الآن بمجلس النواب، عقب مطالبة ياسر الجندى ، نقيب الأسنان، بأن تكون النقابة ممثلة فى البرلمان، مضيفاً فى وجهة نظره بشأن التعديلات، : " الدستور اللى اتعمل كان مفروض يتغير كله، المرحلة دى مرحلة عدم استقرار، فى مرحلة نكون أو لا نكون، فلازم نمشى بنفس الوتيرة علشان نبنى البلد".

وعقب الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، أن النائب حينما يدخل البرلمان يتخلى تماماً عن الصفة التى ترشح بها ويدافع عن كافة المهن كونه نائباً عن الشعب، متابعاً، : "هذا ما تم فى مجلس النواب، أكتر من 800 مشروع بقانون فى كل المهن، ناقشهم البرلمان وكان حاضراً من يدافع عنكم، وبالأخص قطاع الأسنان، الكل بيسلم نفسه ليكم".