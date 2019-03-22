شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة استطلاع ومواجهة بالبرلمان لمناقشة مشكلة تصنيع الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، جلسة استطلاع ومواجهة يوم الأحد المقبل، لمناقشة مشكلة تصنيع الدواء الخاصة بوزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للأدوية، بحضور ممثلى وزارة قطاع الأعمال والشركة.

كما تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى 8 اجتماعات على مدار الأسبوع المقبل، لمناقشة نحو 100 اقتراح برغبة موجهة للحكومة، بشأن إنجاز عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين فى المحافظات المختلفة.

وتناقش اللجنة فى هذا الصدد مع ممثلى الحكومة والمحافظات مشروعات خاصة بإقامة كبارى ورصف طرق وإنشاء مكاتب بريد ومستشفيات ومدارس، وتوصيل غاز طبيعى للمنازل، ومشكلات متعلقة بمشروعات الصرف الصحى والمياه وخدمات المرافق، وأخرى متعلقة بالوحدات المحلية.