شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوانى بهجت صابر يهاجم عصام حجى ونافعة وأيمن نور: شخصيات مستغلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصل الإخوانى بهجت صابر ، المقيم فى أمريكا، كشف الحقائق الفاضحة لجماعة الإخوان الإرهابية، مهاجما فى الوقت ذاته كل من الهارب أيمن نور، وحسن نافعة ومصطفى حجى، واصفا اياهم بالشخصيات المستغلة التى تتربح من قربها ومولاتها لجماعة الإخوان.

واعترف بهجت صابر ، فى فيديو بثه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بأن حملة "معتز مطر" التى تدعى "اطمن أنت مش لوحدك"، هى حملة فاشلة تنفر الجميع منها، متهما الإخوان وحلفائهم بأنهم متخلفون عقليا ولا يعرفون أى شئ وليس لديهم أى خطط، فهم يأخذون الأموال الخاصة بالتنظيم من أجل الصرف على ملابسهم والدول التى يظهرون بها على قنواتهم التى تبث فى إسطنبول.

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وواصل الإخوانى المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، هجومه على الإخوان، معترفا بأن هناك انشقاقات يشهدها تحالف الإخوان فى الخارج قائلا : إن حلفاء الإخوان ليسوا رجال على الإطلاق وعفا عليهم الزمن وليس لهم أى قيمة من أجل أن تستعين بهم الجماعة فى جل أزمتها، مشيرا إلى أن أزمة الجماعة ستزداد يوما بعض يوم طالما استمر تفكير الجماعة كما هو.

ولفت بهجت صابر، إلى أن حلفاء الإخوان هم شخصيات مستغلة سوا عصام حجى أو حسن نافعة أو أيمن نورو يستغلون الإخوان، كما استغلوا شخصيات عديدة قبلهم وبالتالى لا يمكن الثقة بهم على الإطلاق.