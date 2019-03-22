شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات لـ"قوى البرلمان" لمناقشة أوضاع العمال وتثبيت العمالة المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 3 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة أوضاع العمال وتثبيت العمالة المؤقتة.

وتجتمع اللجنة يوم الأحد المقبل، لمناقشة موضوع تثبيت عدد 34 عاملاً تم التعاقد معهم للعمل بالإدارتين الصحيتين بالفرافرة والخارجة – مديرية الصحة بالوادي الجديد، وآخر بشأن عدم تعديل الشكل التعاقدي لعدد من العاملين المتعاقدين على حساب صناديق تحسين الخدمة (المرحلة الثانية) بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ.

وتناقش لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الاثنين، موضوع تسوية الحالة الوظيفية للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام بقطاع الهندسة الإذاعية بعد حصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة مقابل التنازل عن حقهم المالى بالتسويات.

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