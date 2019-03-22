شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. نقيب المهن الرياضية :20مليون مواطن بالنقابات يؤديون التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن د فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية موافقته على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن مصر بها أكثر من 20 مليون مواطن بنقابات المهن الرياضية تدعم هذه التعديلات.

جاء ذلك في الجلسة الثالثه للحوار المجتمعي، برئاسة د. علي عبد العال ،بمشاركة ممثلون عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للسكان، وأيضا ممثلين عن النقابات ، مضيفا انه عقد اجتماع مع 24 نقابة مهنة متخصصة مسئولة عن تراخيص مزاولة المهنة لاعضاءها لنقول نعم للتعديلات الدستورية معلنا موافقته على المستوي الشخصي والمهني على التعديلات الدستورية .

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يذكر أن اللجنة التشريعية تعقد ستة جلسات حور مجتمعى عقدت منها ثلاث هذا الاسبوع أمس واليوم وستعقد ثلاث جلسات الاسبوع القادم يومى الأربعاء والخميس



وكان مجلس النواب قد وافق فى جلسته الشهر الماضى، بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم ،على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، وذلك على خلفية الطلب المقدم من 155 نائبا .

وأحال الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها، والتى تبلغ 60 يوما، تبدأ من تاريخ إحالة التقرير عليها