شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون مجلس النواب: علينا وضع الوطن أمام أعيننا لنفوت الفرصة على المتآمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب اجتماعاً مع قيادات ومستشارى وموظفى وزارة شئون مجلس النواب بمناسبة مرور عامين على تقلده المنصب، تناول الاجتماع ضرورة الاهتمام بسلامة الوطن، وخطط عمل الإدارات المختلفة، والاحتياجات اللازمة لتنفيذها، ومعوقات العمل، والمقترحات التي تعمل على تطوير الأداء وتذليل العقبات.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أكد المستشار عمر مروان خلال اللقاء ضرورة وضع الوطن أمام أعيننا والعمل على تحقيق نهضته وسلامته وقوته، وإدراك حجم المخاطر التي تحيط به، وتفويت الفرصة على المتآمرين من الإرهابين وأعوانهم فى الداخل والخارج، وأوضح أهمية إدارة الوقت بالطرق العلمية التي تتيح للموظف استغلاله بكفاءة دون إهدار.

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وشدد مروان على ضرورة تذليل العقبات التى تعيق العمل بتوفير كل الإمكانات التكنولوجية والمادية التى تمكن الموظف من أداء عمله بشكل مُيسر فيوفر الوقت والجهد لاستثمارهما فى تحسين العمل، قائلا إن إدراك قيمة العمل مهما صغر حجمة أمر مهم لاستمراريته وزيادة الإقدام عليه.

واعتبر مروان أن الموظف جزء من آلة عمل الوزارة، والوزارة جزء من آلة عمل الدولة، قائلا: "علينا جميعاً أن نسعى على إدارة هذه الآلة بكفاءة وانتظام واستمرار حتى تتحقق النهضة المنشودة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى".

واستمع المستشار مروان لطلبات العاملين بالوزارة واستجاب للعديد منها، وقرر اتخاذ اللازم بشأنها فى حينه ووعد بدراسة باقى الطلبات، وأشاد الوزير فى نهاية الاجتماع بأداء العاملين خلال الفترة الماضية، وما تم من إنجازات ملموسة، واستجابة سريعة للتطوير التكنولوجى لآليات العمل بالوزارة، آملاً أن يتم التواصل مع باقى الوزارات والجهات إلكترونياً تحقيقاً لرؤية الحكومة فى الوصول إلى حكومة رقمية .