شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. نقيب المهندسين: الدسايتر ليست إلهية ويمكن تعديلها..ونؤيد التعديلات المقترحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، ووزير النقل الأسبق، تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة، وأنها جاءت فى توقيت مناسب وتعد ضرورية.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، حول التعديلات الدستورية.

وقال نقيب المهندسين: ""يحضرنى ما حدث فى تعديل دستور 2012، ودساتير العالم كلها ليست إلهية، والصياغات الموجودة فيها قابلة للتعديل، والتعديلات المقترحة من النواب، حقيقة بعض المواد كان من البداية وضعها محل نظر، وهناك مجهود كبير تم فى إعداد دستور 2014، بالتالى نحن فى حاجة للتعديلات، وضرورة وجود متسع من الوقت لدراسة كل هذه التعديلات".

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وتابع ضاحى قائلا : "فيما يخص زيادة تمثيل المرأة المصرية فى البرلمان، نثنى عليها، فالمرأة هى عصب المجتمع أم وزوجة ولها دور كبير وقوى، والجزء الثانى فيما يخص المادة 140 التى أثير حولها مناقشات فى عدة جهات، وشهادتى قد تكون مجروحة لأنى حضرت الوزارة الأولى مع الرئيس، والكل يرى حاليا ما تم من نهضة عمرانية ومشروعات بنية أساسية ومشروعات تنمية فى مختلف مناحى الحياة، شىء غير مسبوق وله تأثير إيجابى على المجتمع فى المرحلة القادمة، وبالتالى فترة 4 سنوات محدودة وكنا فى ظروف استثنائية عندما تم وضعها فى دستور 2014، حيث خرجنا من ثورة 2011 ثم ما حدث فى 2012 و2013، من ثم فترة 6 سنوات مناسبة لاستكمال خطة التنمية، والتعديل الخاص بنسبة العمال والفلاحين مناسب جدا" ، معلنا تأيده ما تناولته التعديلات الدستورية من تعيين نائب لرئيس الجمهورية، قائلا: "الدستور القديم كان يعالج الأمر فى حالة غياب رئيس الجمهورية ، بأن يحل محله رئيس الوزراء، ولكن يفضل أن يكون هناك نائب رئيس جمهورية".

وشدد نقيب المهندسين، على أن مجلس الشورى إذا عاد بمسمى مجلس الشيوخ، يجب أن يكون له دور إيجابى وليس مجرد إبداء الرأى، وقال: "فيما يخص السلطة القضائية المادة 5 و94 و14، تتحدث عن الفصل بين السطات، وممكن رئيس المحكمة الدستورية يتولى رئاسة المجلس الأعلى حتى لا يكون هناك خلط بين السلطتين التنفيذية والقضائية".