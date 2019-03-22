شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالبرلمان يؤكد عزم الرئيس السيسى على إصلاح منظومة الأجور والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن محمد الكومى، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.

وقال الكومى، أن هذا الموقف الإنسانى ليس غريبًا على الرئيس الذى يؤكد بأفعاله وقراراته أنه رئيس لكل المصريين، وأن البسطاء هم أولى اهتماماته، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الإنسانى ينتصر لأصحاب المعاشات الذين تذوقوا الأمرين من أجل رفع قيمة المعاش الذى يتقاضونه لمواجهة صعوبات الحياة.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسى عازم على إصلاح منظومة الأجور والمعاشات، وحرصه الدائم على توفير حياة كريمة لأبناء وطنه.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف الحكومة بسحب الاستشكال الخاص بالـ5 علاوات لصرفها لأصحاب المعاشات، وقيام وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، يأتى ذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم هذه الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالى الجديد 2020/2019".