شكرا لقرائتكم خبر عن هل فشل الغرب فى مواجهة الإرهاب؟.. خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن الإرهاب دائما ما يضرب المناطق الضعيفة وغير المتوقعة، لذلك لن يستطيع أحد أن يوقف الإرهاب مهما كان ولكن من الممكن أن يتم التقليل منه خلال الفترة الحالية.

وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن الضربات الاستباقية التى يتم توجيهها للقيادات الإرهابية تقلل من خطورة التنظيمات الإرهابية، وبالتالى من الصعب أن نؤكد أن الغرب فشل فى التعامل مع ظاهرة الإرهاب فى الخارج.

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ولفت الدكتور جمال المنشاوى، إلى أن أكثر الطرق فى مواجهة التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم يتم من خلال اكتشاف بعض الكوادر الذين يخططون لعمليات إرهابية ، مشيرا إلى أن الإرهاب ظاهرة خطيرة تحتاج تكاتف العالم فى مواجهتها.