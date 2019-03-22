شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى يطالب بتدشين "جروبات" للرد على الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح هشام النجار الباحث الإسلامى، تدشين "جروبات" عبر وسائل التواصل المختلفة للرد على الشائعات التى تروجها جماعة الإخوان الإرهابية يوميا بغرض تشويه صورة الدولة المصرية والنيل من مؤسساتها.

وأوضح الباحث الإسلامى، إن هذه "الجروبات" القائم عليها عدد من أصحاب الفكر المستنير من لديهم محصلة فكرية وعلمية ولديهم القدرة على الرد على هذه الشائعات والأكاذيب بالدلائل والأسانيد والوثائق وبث الفكر الصحيح للمجتمع.

وأشار النجار، أن الجماعة الإرهابية يعملون وفقا لأجندات معينة تهدف للتقليل من شأن الإنجازات والمشروعات القومية وتستهدف الشباب، ويجندون أشخاص لهذا الغرض وللرد عليهم لابد من العمل بنفس آلياتهم من خلال تدشين "جروبات" للرد على هذه الأكاذيب بالحقائق والوثائق ثم يتم نشر هذه المعلومات والأخبار الصحيحة على كافة وسائل التواصل، لافتا إلى ان مؤسسات الدولة لها دور ايضا فى الرد على هذه الشائعات من خلال سرعة كشف توفير المعلومات وتتبع الحسابات المزيفة لاتخاذ اللازم حيالها وضد كل من يروج لها.