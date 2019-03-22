شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تشريعات الاتصالات: قانون حماية البيانات الشخصية يشجع الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات ، إن أهمية قانون حماية البيانات الشخصية تأتى فى إطار محورين هامين ، الأول يتمثل فى أنه يأتى حماية وتشجيع الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر والتي تتعامل مع بيانات الأفراد طبيعيين سواء داخل مصر أو خارجها، مثال شركات الطيران، الفنادق وشركات السياحة، المستشفيات والمعامل الطبية، البنوك وشركات التأمين، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المؤسسات.

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وأضاف حجازى، أن المحور الثانى لأهمية قانون البيانات الشخصية ، يتمثل فى حماية البيانات الشخصية للمواطنين المصريين وضمان وجود إطار قانوني حاكم لجمع وتخزين ومعالجة بياناتهم ووضع ضوابط لنقل تلك البيانات خارج مصر، وتنظيم استغلال تلك البيانات في أنشطة التسويق الإلكترونى.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان كانت قد وافقت على قانون حماية البيانات الشخصية الذى قدمته الحكومة من حيث المبدأ ، خلال اجتماع اللجنة يوم الأثنين الماضى.