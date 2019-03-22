شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمر وطني: قرار الرئيس بشأن أصحاب المعاشات انتصار لدولة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عمر وطني، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم، قائلًا: انتصار لدولة القانون، وإعلاء لأحكام القضاء المصري.

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وقال عضو مجلس النواب، إن انتصار الرئيس السيسى لقضية أصحاب المعاشات لم تتوقف عند توجيهه للحكومة بسحب الاستشكال المقدم منها فى القضية، والتوجه بسرعة رد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالى الجديد 2020/2019.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى انتصر لأصحاب المعاشات وأنهى آلامهم وأزماتهم التى طالت عقود ماضية، ولم ينتبه إليها أحد، مشيرا إلى أن هذا الموقف الإنسانى يكشف حقيقة اهتمام الرئيس بجميع الملفات التى تؤرق المصريين.