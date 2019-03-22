ميشيل إيفانز"..ضابطة نيوزلندية بالوشاح الأسود والبندقية والسترة الواقية حارثة على مقابر المسلمين

ترجمة: أحمد أبوعقيل

وقف ضابط الشرطة الشابة كونستابل ميشيل إيفانز، حراسة خارج مقبرة كرايست تشيرش بارك التذكارية اليوم الجمعة، وهي تحمل بندقية بوشماستر شبه الآلية، ترتدي وشاحًا أسود على رأسها وردة على صدرها، بعد أسبوع من إطلاق النار في مسجد يوم الجمعة الماضي.

انتشرت الصورة التي التقطها المصور في وكالة أسوشيتيد بريسنس، فنسنت يو، على نطاق واسع ، حيث قال كثيرون إنها تشير إلى شعور الكثير من النيوزلنديين تجاه المجتمع الإسلامي.

جاء ذلك في الوقت الذي ارتدى فيه النيوزيلنديون في جميع أنحاء البلاد الحجاب والأوشحة الزاهية أمس ، ووقفوا دقيقتين حداد تكريما لـ 50 شخصًا الذين قتلوا بالرصاص في مسجدي النور ولينوود.

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وقالت الضابط ميشيل إيفانز أحب الذهاب إلى العمل، خاصة مساعدة الناس في وقت الشدة ، أو في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى شخص ما، وفي النهاية يشكرونك على ذلك ".

وتابعت:"أجد أنه يمكنني التحدث بسهولة مع الشباب وأنهم سعداء بالتحدث معي، لا أعرف إذا كان ذلك ربما لأنني أصغر سنا من السهل بالنسبة لي أن أتواصل أو أعرف من أين أتوا من عند."

وحملت ميشيل رسالة للأشخاص الذين قد تجد نفسها تعمل معها:

"يجب على الشرطة العمل مع المجتمع. نحن هنا للعمل معهم وجعل مكانًا أكثر أمانًا وجعلهم يشعرون بالأمان. لا يمكننا أن نفعل ذلك بأنفسنا. نحن بحاجة إليهم للعمل معنا."