شهدت نيوزيلندا، اليوم الجمعة، تضامناً غير مسبوق لتأبين ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش، وأسفر عن استشهاد 50 شخصا وإصابة 50 أخرين الأسبوع الماضي، فيما بث التليفزيون الرسمى والإذاعة الوطنية لأول مرة في تاريخ نيوزيلندا آذان صلاة الجمعة.
وأقيمت صلاة الجمعة في ساحة "هاجلي بارك" مقابل مسجد النور في كرايست تشيرش، أحد المسجدين اللذين تعرضا للهجوم الإرهابي، وحضرتها رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، حسبما نقل موقع "راديو نيوزيلندا".
وألقت أرديرن التي ارتدت حجاباً أسود، كلمة مقتضبة قالت فيها إن "نيوزيلندا في...
كانت هذه تفاصيل خبر جمعة حاشدة فى نيوزيلندا لتأبين ضحايا «مذبحة المسجدين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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