مصر تؤكد موقفها الثابت باعتبار الجولان أرضا عربية محتلة

كتبت: دينا النجار
أكدت جمهورية مصر العربية علي موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١ بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيا وليست له أيّة شرعيّة دولية.
كما شددت - فى بيان صادر عن الخارجية اليوم الجمعة- على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء علي الأرض بالقوة.
وأثارت تغريدة الرئيس...
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