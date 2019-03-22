صور.. مسيرة "أنت أقوى من المخدرات" تطوف شوارع قرية محمد صلاح بالغربية

الغربية - مصطفى عادل
نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، مسيرة بمشاركة العشرات من الشباب بقرية نجريج مركز بسيون، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى لكرة القدم والمحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات"، بحضور محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية، عبد العزيز البمبى، خال اللاعب محمد صلاح، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح.
وارتدى الشباب المشارك سترات صفراء رافعين بنرات عليها شعار الحملة، وصور اللاعب محمد صلاح، وطافت...
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