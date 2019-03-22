علّق المحامي انطوان نصرالله على رفع صورة في مدينة جونية، للقاضي محمود مكية الذي عيّن أميناً عاماً لمجلس الوزراء، مشيرا الى ان "هالصورة منا مقبولة لا بالشكل ولا بالمضمون" مضيفا: "اذا ما بدكم تحترمونا احترموا حالكم"، مرفقا تعليقه بالختام بعبارة: "شيل الصورة".

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كانت هذه تفاصيل خبر المحامي نصرالله لأمين عام مجلس الوزراء الجديد: شيل الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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