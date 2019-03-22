نقابة الصحافة: الاجراء بحق الزميل الراسي مخالف للقوانين والانظمة

أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية أنها "فوجئت باتصال من الزميل عمر رؤوف الراسي يقول فيه انه بعد توجهه بناء لطلب سابق الى المحكمة العسكرية للادلاء بافادته كشاهد في قضية معينة فوجىء بوضعه في الانتظار لمراجعة ما عليه في النشرة التي أظهرت ان عليه حكما بقيمة مائة الف ليرة لبنانية من محكمة السير بموجب محضر مخالفة تعود الى سنة 2004 . ونتج عن ذلك اقتياده الى فصيلة طريق الشام بحراسة الشرطة العسكرية شأنه شأن اي مجرم، ليفرج عنه بعد سداد القيمة المترتبة عليه".

ولفتت النقابة التي تعتبر ان اي لبناني هو دائما تحت سقف القوانين والانظمة المرعية الى أنها "تعتبر ان الاجراء الذي جرى في حق الزميل الراسي، مخالف للقوانين والانظمة المرعية، خاصة وان الزميل الراسي العضو في الجدول النقابي للصحافة اللبنانية، لم يرتكب اي مخالفة ولم يمتنع عن الامتثال لموجبات سداد قيمة محضر ضبط السير".

وأشارت النقابة الى أنها "تتمنى على جميع السلطات ان تنتبه لهذا الامر في التعامل مع جميع المواطنين وخاصة منهم الزملاء الصحافيين والاعلاميين الذين يلتزمون بسقوف القوانين والانظمة المرعية".