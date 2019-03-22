حماس: تصريح ترامب عن الجولان هو استمرار لعدوان أميركا على الحقوق العربية

اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن ‏"حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته الاعتراف بالجولان المحتل كجزء من إسرائيل هو استمرار لعدوان الولايات المتحدة على الحقوق العربية"، مشيراً إلى أن "المواقف الأميركية المتعاقبة المساندة لإسرائيل تؤكد على حتمية توحيد كل الجهود والطاقات العربية لمواجهة المشروع الصهيوني، وإنهاء الخلافات الطارئة بين مكونات الأمة".

وأكد أن "المقاومة ستظل بكل أشكالها الطريقة الأمثل والأقصر لاستعادة الأرض العربية المحتلة"، موضحاً أنه "لن يستطيع الاحتلال ومن خلفه الولايات المتحدة تغيير حقائق التاريخ المتمثلة بعروبة الجولان المحتل، وهذا ما يؤكده تمسك أهالي الجولان بهويتهم العربية ورفضهم لسياسة الأسرلة".