سوريا الديمقراطية: اكتشاف مستودعات كبيرة للأسلحة لداعش ولا معلومات عن المعتقلين

أكد المتحدث الرسمي باسم "قوات سوريا الديمقراطية" أنه "تم اكتشاف مستودعات كبيرة للأسلحة ولا معلومات دقيقة ومؤكدة حتى الساعة في ما يخص المعتقلين لدى تنظيم داعش".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح المتحدث أن "العمليات العسكرية في الباغوز ضد تنظيم "داعش" مستمرة وما يؤخر حسم المعارك هو طبيعة العمليات وطبيعة المنطقة الجغرافية التي يتحصن بها التنظيم اضافة إلى الالغام الموجودة في المنطقة".
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