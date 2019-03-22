كنعان:الرقابة البرلمانية التي نجريها لن تذهب سدى والمحاسبة يجب ان تحصل

لفت أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في تصريج له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة إلى انه "موضوع اللقاء هو الرقابة البرلمانية التي نجريها في لجنة المال حول التوظيف وباتت لدينا ارقام شبه نهائية واطلعت بري على التقرير"، مشيراً إلى أن "الرقابة البرلمانية التي نجريها لن تذهب سدى والمحاسبة يجب ان تحصل ومن دونها سيعتقد المسؤول انه قادر على تكرار ما قام بها".

وأشار إلى أن "عملية الاستلشاء بتطبيق القوانين واحترامها اوصلنا الى ما وصلنا اليه ومعادلة ان تطبيق القوانين ينطبق على المواطن بلا المسؤول ستتغيّر"، مؤكداً أن "الاصلاح يجب ان يبدأ من مجلس النواب وقد بدأنا فيه والمفروض ان تبدأ الحكومة دراسة الموازنة ونسأل عن الحسابات المالية التي قيل انها انجزت".

وأضاف: "سيكون لنا موعد قريب في المجلس النيابي إن كان في جلسة مجبلس النواب الاربعاء أو اللاحقة لتأمين الامكانيات القانونية والفعلية لانتظام المالية العامة تحت صقف الدستور".