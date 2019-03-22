النشرة: عون سيركز في لقائه مع بومبيو على مسائل دعم الجيش وترسيم الحدود والنزوح السوري

افادت مراسلة "النشرة" بأن "رئيس الجمهورية ميشال عون سيركز في حديثه مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على مسائل دعم الجيش اللبناني وترسيم الحدود والنزوح السوري".

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