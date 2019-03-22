بالصور.. وفد "صناعة النواب" يتفقد مشروعات تنمية قناة السويس بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

تفقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، بمدينة الإسماعيلية لمتابعة تنفيذ مشروعات المنطقة ومستجدات عملية التطوير وخطتها الزمنية.

وترأس الوفد فرج عامر رئيس اللجنة واستقبله الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بمركز التدريب والمحاكاة بمدينة الإسماعيلية، قبل جولة بحرية بقناة السويس الجديدة مشروعات المحافظة.

وقال مميش، في بيان رسمي: "مشروع قناة السويس الجديدة جاء في الوقت المناسب، لأنه أعاد اللحمة بين المصريين بكونه مشروع قومي، وتزامن معه مشروع المنطقة الاقتصادية لإقامة حياة في هذه المنطقة وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة على ضفاف قناة السويس".

وأضاف مميش: "نعمل حاليا على جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية في هذا الموقع الفريد من نوعه وهذا ما نلمسه في جولاتنا الخارجية برغبة المستثمرين ورجال الأعمال في الاستثمار في هذه المنطقة بسبب استقرار المناخ الاستثماري".

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وقدمت الهيئة الاقتصادية للجنة الصناعة عرضا تقديميا عن أعمال حفر قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية لها، وخلال العرض أكد الفريق مميش أنه بالرغم من وجود هذا الموقع من سنوات إلا أنه لم يلتفت إليها أحد، أنها نقلة كبيرة عالمية لمصر، إلا أن الدعم الحقيقي للرئيس السيسي في أن يعيد مكانة هذا الموقع لمكانته من خلال 6 موانئ ومناطق صناعية ولوجستية على مساحة 461 كم2.

وأشاد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمعدلات التنفيذ في مشروعات المنطقة، مشيرا إلى أن الإرادة القوية للقيادة السياسية هي أحد عوامل نجاح المشروعات القومية التي تشهدها مصر حالياً.

وقال عامر: "وتيرة العمل بالمشروعات القومية إنجاز يدل على عزيمة وإصرار الشعب المصري وينعكس ذلك بمعدلات التنفيذ والانتهاء من أعمال أنفاق الإسماعيلية والمنطقة الصناعية والأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد والتي ستكون أحد أهم الموانئ المحورية الهامة في العالم.

وأشاد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بالمجلس بما شاهده في جولته أمس من معدلات التنفيذ في أرصفة شرق بورسعيد، وكذلك عملية حفر القناة الجانبية للميناء، ما يفيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويجعلها محورا مركزيا عالميا.