الكويت ترسل وفدا أمنيا إلى مصر بعد مقتل كويتي في العجوزة



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، السفير المصري لدى الكويت، طارق القوني، لإبلاغه عزمها إرسال وفد أمني متكامل للمشاركة في التحقيقات الجارية بجريمة قتل مواطن كويتي في مصر قبل عشرة أيام.

وثمّنت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، سرعة إلقاء السلطات المصرية القبض على الجناة.

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في القبض على المتهمين بقتل مواطن كويتي، يدعى خالد الريش، ويبلغ من العمر 81 عامًا، في حي العجوزة في القاهرة.

ورغم أن الجناة حاولوا إبعاد شبهة الجريمة عنهم، عبر وضع خطة محكمة، إلا أن أجهزة الأمن توصلت إليهم خلال أربع وعشرين ساعة، من وقوع الحادث.

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وأعلن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، اليوم الجمعة، عزم الكويت إرسال وفد أمني متكامل للمشاركة في التحقيقات الجارية بشأن عملية القتل البشعة التي تعرض لها المواطن خالد الريش في مصر، وذلك للوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادث وخاصة ما يتصل منها بتقرير الطب الشرعي.

وأكد الجار الله في بيان الخارجية، مواصلة الوزارة الالتزام بمتابعة الحادث المؤسف الذي راح ضحيته المواطن الريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة بتاريخ 13 مارس الجاري، وقد تابعت على الفور منذ تلقيها نبأ حادث مقتل المواطن الكويتي مع السلطات المصرية عبر سفارتها في القاهرة.

وأضاف أن السفارة شاركت في التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المصرية إلى أن تمكنت هذه السلطات مشكورة من سرعة إلقاء القبض على الجناة وباشرت بعد ذلك بإجراءات فحص الجثة تمهيدا لتقديم تقرير الطب الشرعي والذي تسلمته السفارة صباح اليوم والذي ستتواصل تحقيقات السلطات المصرية في ضوئه.

وذكر الجار الله أنه في الوقت الذي تعرب فيه الكويت عن ثقتها بالسلطات القضائية المصرية فإنها تتوجه بالمناشدة لهذه السلطات بإيقاع أقصى درجات القصاص ‏العادل والرادع لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا العمل الإجرامي الشنيع حتى يتحقق الأمن والاطمئنان لمن يقيم أو ينوي زيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة من المواطنين.