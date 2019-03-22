العثور على جثة مسن مقتولا ومكبل اليدين وسط الزراعات في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

عثر عدد من أهالي قرية كفر سنجاب التابعة لمركز تمي الأمديد بالدقهلية، على جثمان أحد الأشخاص مقتولا ومكبل اليدين وملقى به وسط الزراعات بالقرية.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي كفر سنجاب التابعة لمركز تمى الأمديد بالعثور على جثمان شخص مكبل اليدين وملقى داخل الأراضي الزراعية بالقرية.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد لطفي، رئيس المباحث، لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى أبوالعينين منصور أبوالعنين، 55 سنة، ومقيم عزبة الجبالي التابعة لمركز تمى الأمديد ومكبل اليدين وبه أثار اعتداء على الرأس.

وبتكثيف التحريات تبين أن القتيل كان متوجها لزيارة أسرة زوجته بقرية كفر سنجاب بالجرار الزراعي ملكه وتبين اختفاء الجرار.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي أمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة.