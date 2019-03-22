الشرطة العراقية تنتشل 9جثث جديدة من ضحايا العبارة

محمد اسماعيل - القاهرة - الموصل- (د ب أ):

أعلنت الشرطة النهرية اليوم الجمعة، أنها تمكنت من انتشال 9جثث جديدة من حادثة غرق العبارة في مياه نهر دجلة شمالي مدينة الموصل، 400كم شمالي بغداد.

وقالت مصادر في الشرطة النهرية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن الجثث لخمس نساء وثلاثة رجال وطفل واحد ، وتابعت أن عمليات البحث متواصلة".

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كانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت الليلة الماضية أن عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الليلة الماضية 100جثة .

وتواجه فرق انتشال الضحايا من الدفاع المدني والشرطة النهرية والجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري صعوبات كبيرة في انتشال الجثث بسبب سرعة جريان نهر دجلة حيث تشير الدلائل إلى أن عددا كبيرا من الجثث تجاوزت منطقة غرق العبارة إلى مناطق أبعد وأن البحث جار حتى الان.

كان الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد وصلا كل على انفراد الى مكان الحادث فيما هاجم ناقمون موكب محافظ نينوي الذي حاول الوصول اليوم إلى مكان غرق العبارة ومنعه من الوصول إلى المكان وهم يهتفون بشعارات منددة بتقصير المحافظ وعدم الالتزام بالسلامة لعمل العبارة.