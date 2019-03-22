كشف الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عن التشكيلة الأساسية لـ”أسود الأطلس”، التي ستخوض مباراة مالاوي، ظهر اليوم الجمعة، في إطار سادس مباريات المجموعة الثانية من الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر.
وسيدخل المنتخب المغربي، بالتشكيلة الأساسية التالية:
منير المحمدي، في حراسة المرمى، بدر بانون، يونس عبد الحميد، عبد الكريم باعدي، وليد لحجام ، في الدفاع، يوسف ايت بناصر، المهدي بوربيعة، عبد الإله حافيظي، في الوسط، و أسامة الإدريسي، زكرياء حدراف، وأيوب الكعبي، في الخط الأمامي.
وفي دكة البدلاء نجد:
1- احمد رضا التكناوتي
14-وليد الكارتي
13-اسماعيل الحداد
2-فؤاد شفيق
6-انور مسعود(التهامي)
16-سفيان امرابط
18-رشيد العليوي
وكان المنتخب المغربي، قد ضمن تأهله لنهائيات “كان” مصر القادم، بعد أن تصدر هذه المجموعة، فيما سيبقى التنافس عن البطاقة الثانية، محصورا بين جزر القمر والكاميرون.
كانت هذه تفاصيل خبر بتواجد 3 لاعبين من الرجاء.. هذه تشكيلة “الأسود” الأساسية أمام مالاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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