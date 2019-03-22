نيوزيلندا.. أكثر من 8 ملايين دولار تبرعات لمصابي وذوي ضحايا “مجزرة المسجدين”

ارتفع إلى أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي حجم التبرعات المقدمة لمصابي، وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدَين في نيوزيلندا.

وذكرت صفحة “Give a little ” الإلكترونية، والمسؤولة عن جمع التبرعات، عبر موقعها على الأنترنت، اليوم الجمعة، أنّ حجم التبرعات الموجهة إلى مصابي، وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي في كرايست تشيرش، الأسبوع الماضي، وصل “8.70 ملايين دولار أمريكي”.

وأشار المصدر نفسه إلى أنّ المبلغ المذكور تم جمعه حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم، وأنه يزداد بوتيرة منتظمة.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الصفحة الإلكترونية بوصول حجم التبرعات إلى أكثر من 7 ملايين دولار أمريكي.

ويتم جمع التبرعات بالتعاون مع المجلس النيوزيلندي لجماعات دعم الضحايا ومؤسسة “سبارك” النيوزيلندية، التي تنبثق عنها صفحة “Give a little “.

ويوم الجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدَين بـ “كرايست تشيرتش” النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرين، فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي، يدعى “بيرنتون هاريسون تارانت”، ومثل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.