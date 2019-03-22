“يتنحاو كاع” .. تحت المطر.. الجزائريون يطالبون بـ”تطهير” النظام ورحيل رموزه في مظاهرات الجمعة الخامسة -صور وفيديو

في ظل أجواء ماطرة، بدأ المئات من المواطنين الجزائريين، قبل قليل، التوافد على شوارع العاصمة الجزائر للمشاركة في مظاهرات الجمعة الخامسة المطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبتغيير النظام ورموزه.

ورغم تراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، ووعوده بإجراء إصلاحات عميقة في البلاد، فإن هذه الخطوات لم تقنع المعارضين لحكمه، حيث بدأت حشود من المتظاهرين في التجمع بساحة موريس أودان بالعاصمة، وفق ما نقلته صحيفة TSA، وذلك استعدادا للمشاركة في المسيرات التي تصل إلى ذروتها بعد صلاة الجمعة.

وقالت الصحيفة إن حافلات خصصت لنقل المتظاهرين اليوم من البلديات المجاورة إلى العاصمة، للمشاركة في المسيرة المليونية اليوم الجمعة، في حين خلت الطرق السيارة من الحواجز التي كانت تعرقل وصول المتظاهرين بخلاف ما جرى الأسبوع الماضي.

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ورفع متظاهرون تجمعوا في ساحة البريد المركزي شعارات ضد النظام، وضمنها قولهم “كليتو البلاد يا السراقين”، وذلك في إشارة إلى فساد رموزه.

وقرر بوتفليقة، الأسبوع الماضي، تجميد العمل بالدستور الحالي، وتعهد بتنظيم مؤتمر وطني جامع ومستقل، يتوج بتعديل الدستور وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليسلم المشعل لرئيس منتخب.

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في فبراير الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة لترشحه ولاحقا لتمديد ولايته، مست كافة الشرائح، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ”المليونية”.

ومع توسع المظاهرات المناهضة للرئيس بوتفليقة، في 22 فبراير الماضي، رفع محتجون لافتات مطالبة بمجلس تأسيسي يكون هو أساس “الجمهورية الجزائرية الثانية”.