الأهلي المصري يوافق على رحيل أزارو وحظوظه في لعب “الكان” جد ضئيلة

يبدو أن أيام اللاعب المغربي، وليد أزارو، مع فريقه المصري، الأهلي، باتت معدودة، بعد أن سحبت إدارة النادي، ومعها مدرب الفريق “فيتو” رحيله عن النادي، ولم تعد تمانع في انتقاله صوب دوري وفريق آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب موقع “كوورة” العربي، بناء على مصادر وصفها بالمقربة من إدار النادي المصري، فإن هذه الأخيرة لم تعد تمانع في رحيل أزارو لفريق آخر، بعد أن بات خارج مخططات مدربه مارتن لاسارتي، منذ بداية هذا الموسم، وبدأ يفضل الاعتماد على اللاعب مروان محسن عوضا عنه.

وتكالبت الإصابات المتكررة، وتألق مجموعة من الأسماء الجديدة على اللاعب المغربي، ليبتعد عن المنافسة هذا الموسم، لكنه يطمح إلى تحقيق حلم الاحتراف الأوروبي، والانتقال إلى إحدى أندية الدوري الفرنسي الممتاز، أو الدوري الإنجليزي، سيرا على خطا النجم المصري محمد صلاح.

ظروف أزارو هذا الموسم، وتذبذب مشاركاته مع الفريق “القاهري”، أبعدته عن المنتخب الوطني، كما من المرشح جدا أن تبعده عن نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر، مع العلم أن اللاعب كان من الخيارات التي يعتمد عليها الناخب الوطني في الماضي القريب.

جدير ذكره، أن الأهلي المصري، سبق له وأن توصل بعرض من فرق صيني، غير أنه رفضه.