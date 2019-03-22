صلاح مرشح لمجاورة كريستيانو رونالدو في صفقة تبادلية “مثيرة”

عاد النجم المصري، محمد صلاح، ليدخل دائرة اهتمامات نادي يوفنتوس الإيطالي، أكبر الأندية الإيطالية وواحد من “عمالقة أوروبا”، من أجل جلابه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة ” توتو ميركاتو” الإيطالية، اليوم الجمعة، فإن الفريق الإيطالي يرغب فعلا في جلب اللاعب المصري، هذا الصيف، وذلك في حال فشل في جلب موهبة فريق فيورنتينا، فيديريكو كييزا، الذي يعتبر من أبرز الأسماء المتألقة هذا الموسم في إيطاليا.

ونقلت الصحيفة ذاتها، أن فابيو باراتيزي، مدير الكرة في “السيدة العجوز”، مهتم كثيرا بـ”الفرعون” المصري، بحكم الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في الدوري الإيطالي الممتاز، وتألقه سلفا مع كل من فيورنتينا وروما.

وعلى الرغم من ارتباط صلاح بنادي ليفيربول، إلى غاية عام 2023، إلا أن الفريق الإيطالي قد يلجأ لأسلوب الإغراء، بعرض نجمه الإيطالي باولو ديبالا، بالإضافة إلى مبلغ مالي مهم.