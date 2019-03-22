مرة أخرى، حاولت “مي عايشة” الانتحار في مدينة الرباط، قبل لحظات، بعد صعودها سُور باب الرواح، إلا أن رجال الوقاية المدنية تدخلوا، وأنقذوا حياتها مجددا.
وتعيش “مي عايشة” حزنا كبيرا بسبب صدمتها من الحكم الصادر ضدها بانتزاع أرضها، وترفض الذهاب إلى منزلها.
شقيقها أكد لـ”اليوم24″ أنه “لايزال يبحث عنها في شوارع الرباط، ولا يعرف أنها حاولت الانتحار”، مشيرا إلى أنه “منذ الحكم بانتزاع أرضها، لا أحد من أقربائها يعرف مكانها”.
وأوضح المتحدث ذاته أن أقرباء “مي عايشة” خائفون عليها، “لاسيما أن ارتباطها بأرضها قوي، وكانت هددت مرارا أنه في حالة نزعها منها، ستؤذي نفسها”.
يذكر أنه، يوم الثلاثاء الماضي، قررت محكمة الاستئناف في القنيطرة تأييد الحكم الابتدائي، الصادر في حق (م.ر)، المتهم بالاستيلاء على أرض “مي عايشة”، وبالتالي انتزاعها منها.
وكانت “مي عايشة” قد اشتهرت عند المغاربة، في وقت سابق، بعد صعودها عمودا كهربائيا في العاصمة الرباط، احتجاجا على الاستيلاء على أرضها.
كانت هذه تفاصيل خبر “مي عايشة” تحاول الانتحار مجددا اليوم في الرباط..رجال الوقاية أنزلوها من فوق سُور عال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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