الصين: التحقيق مع شركتين بتهمة "العلاقة مع كوريا الشمالية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الصينية أنها ستحقق في التهم الموجهة ضد شركتين صينيتين فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات بسبب انتهاكات مشتبه بها للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، اليوم الجمعة إن الصين تتمسك بجميع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية.

مع ذلك، أعلنت السلطات الصينية إنها تعارض فرض عقوبات ذات جانب أحادي على الشركات الصينية، مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة بشكل منفصل ومستقل عن تلك العقوبات التي الأمم المتحدة.

عاقبت إدارة ترامب، أمس الخميس، شركة "داليان هايبو المحدودة الدولية للشحن" و"لياونينغ دانكسينغ الدولية المحدودة للشحن" لاستخدامهما أساليب خادعة للتحايل على القوانين والعقوبات الدولية والأميركية والتزام الولايات المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخزانة الأميركي ، ستيفن مينوشن، في بيان له، إن "الولايات المتحدة وحلفاءها ما زالوا ملتزمين بتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل والقابل للتحقق"، مشددا على أن التنفيذ الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية "أمر حاسم في تحقيق نتيجة ناجحة".

ولم ترد ردود على مكالمات إلى الشركتين اليوم الجمعة، أو رد عليها أشخاص أغلقوا المكالمات على الفور.