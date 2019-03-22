نبض_ الشبكة: شيرين عبد الوهاب بين المطرقة والسندان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ظهر وسم "#شيرين_عبدالوهاب"، اليوم الجمعة، ضمن قائمة الأوسمة الأكثر تداولًا في "تويتر"، بعد قرار مجلس نقابة الفنانين الموسيقيين بإيقافها عن الغناء وإحالتها إلى التحقيق، جراء تصريحاتٍ نسبت لها، في حفلتها الأخيرة في البحرين، حول حرية التعبير في ظل حكم دولة العسكر في مصر، حيث قالت"أنا هنا في البحرين بتكلم براحتي لأن في مصر اللي بيتكلم بيتسجن".

وامتزج التفاعل مع الوسم بالكثير من السخريّة، من "نظام لا يعرف إلا القمع والتضييق"، ومن جهةٍ أخرى واجهت الفنانة هجومًا إعلاميًا فظًا من الكتائب الإلكترونية الداعمة لنظام السيسي، وصل إلى الطعن بفنها وبمواطنتها المصريّة.

وهاجم نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، شيرين بقوة في مداخلته ببرنامج "انفراد"، مع المدعو سعيد حساسين، على قناة تدعى "الرافدين"، قائلاً إن إيقاف شيرين وإحالتها إلى التحقيق تم بناءً على شكاوى عدة من أشخاص، لم يذكرهم ومن دون دليل أو فيديو للواقعة. وأضاف: "شيرين بينت مصر للعالم وكأنها سجن كبير وإن اللي بيتكلم بيتحبس، رغم أنها بلد الأمن والأمان والحرية".

وهاجمها بدوره محامي الأجهزة الأمنية، سمير صبري، مقدم البلاغ ضدها، أثناء مداخلة مع برنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم"، وادّعى أن ابنة رئيس وزراء مصر السابق، عزيز صدقي، كانت بين جمهور الحفل وأبلغت السفارة المصرية في العاصمة البحرينية عن الحادثة.

بينما حاول محامي شيرين، حسام لطفي، نفي الواقعة برمتها، وتوضيح حقيقة التصريح، وأنها كانت تقصد في تصريحها إحدى الأغنيات التي سببت لها مشاكل سابقة في مصر.



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وعلى مواقع التواصل، خاطبها محمد أحمد، ساخراً: "‏‎#شيرين_عبدالوهاب.. هتتكلمي عن مصر في مصر هتتحبسي يا شيرين.. هتتكلمي عن مصر برا مصر هتتحبسي برضو".

وسخر ميمو: "‏سمير صبري: إيه رأيك فى قضية الإساءة لمصر والإضرار بالأمن القومي.. هاني شاكر: الله!#شيرين_عبدالوهاب".

وغرد حسن عرفة: "‏بيقولك ‎#شيرين_عبدالوهاب أساءت لمصر أمال السيسي وحكومته يبقى اللي عملوه في مصر وشعب مصر إيه؟".

وتقمصت أم تاليا شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "‏طلعت غلطت في عمرو دياب وعدت.. طلعت غلطت في ميّة النيل واتفوتت لكن تطلع تلقح عليّ بصوا أنا مش هحلف بس قسماً بالله ما هسكت just 4 fun‎ #شيرين_عبدالوهاب".

وسخرت نجاة مصطفى: "‏بيقولك مرة شيرين قالت لما بتتكلم في مصر بتتحبس، مصر تقوم تعمل إيه بقى تثبت كلام شيرين وتحبسها.. آه يا بلد اللي اختشوا ماتوا والله. #متضامن_مع_شيرين #شيرين_عبدالوهاب".

وأكد أيمن الصباغ: "‏‎هههه فعلاً ليس بعد الغباء ذنب.. مهي برضه شيرين غلطانة. لازم تمشي على المبدأ".

وتساءل صاحب حساب "حر": "‏و هو لما السيسي يقول إحنا فقراء وجهلة ومتخلفين دي مش إهانة لمصر؟ ‎#شيرين_عبدالوهاب". وكان لـ"سوماث" رأي مخالف: "#شيرين_عبدالوهاب.. مش عارف ليه حاسس الموضوع فيه إنه.. كل شوية يعملوا الفيلم ده علشان يشغلونا عن مصيبة.. وربنا يستر".