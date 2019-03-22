يوفنتوس يجدد اهتمامه بالتعاقد مع صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جدد فريق يوفنتوس الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع النجم المصري، محمد صلاح، من ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "توتو ميركاتو"، إن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، ركز انتباهه على صلاح، الذي يمتلك خبرة كبيرة في الكرة الإيطالية، بعدما لعب رفقة فيورنتينا وروما، قبل انتقاله لليفربول في صيف 2017.

وأضاف الموقع أن البيانكونيري يعتبر محمد صلاح، البديل المثالي، حال فشل الحصول على خدمات فيديريكو كييزا موهبة فيورنتينا.

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس، على استعداد لتقديم عرض يتضمن انتقال نجمه باولو ديبالا للريدز، بجانب تقديم مبلغ مالي، من أجل إقناع ليفربول ببيع محمد صلاح.

وكان مجلس إدارة ليفربول، قد مدد عقد الفرعون المصري في الميركاتو الصيفي الماضي لغاية عام 2023.