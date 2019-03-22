انت الان تتابع تفاصيل خبر بومبيو يحلل سلوك ترامب: الله دفعه لمساعدة "إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 مارس 2019 02:55 مساءً - اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن "الله" استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في الدفاع عن "إسرائيل".

وقال بومبيو، خلال مقابلة مع شبكة "CBN News"، اليوم الجمعة: إن "ترامب يشبه شخصية الملكة إيستر التي أحبطت خطة لإبادة الشعب اليهودي، وفق قصص الكتاب المقدس العبرية والمسيحية".

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وأضاف: "لرؤية التاريخ الرائع للإيمان في هذا المكان (القدس)، والعمل الذي قامت به إدارتنا، للتأكد من بقاء هذه الديمقراطية في الشرق الأوسط، وبقاء الدولة اليهودية، أنا واثق من أن الرب يعمل هنا".

ومنذ وصول ترامب إلى منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في يناير 2017، وظف منصبه في خدمة دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ نقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة في مايو 2018، واعترف بها كعاصمة أبدية للاحتلال.

ويستعد ترامب لإعلان اعتراف بلاده بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، في ظل خطواته الداعمة للاحتلال.