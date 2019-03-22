انت الان تتابع تفاصيل خبر الكشف عن موعد اعتراف ترامب بسيادة "إسرائيل" على الجولان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 مارس 2019 02:55 مساءً - كشف موقع إعلامي عبري عن موعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف رسمياً بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات الجولان المحتلة.

وقال موقع "0404" الإخباري، المقرب من جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه "من المتوقع أن يوقّع ترامب مرسوماً رئاسياً حول هذه المسألة خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لواشنطن مطلع الأسبوع المقبل".

وكان ترامب قال في تغريدة له على موقع "تويتر"، الخميس: إنه "بعد 52 عاماً حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لتل أبيب والاستقرار الإقليمي".

وفي 27 فبراير الماضي، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية النقاب عن تقديم مشروع قانون للكونغرس الأمريكي ينص على الاعتراف بالسيادة "الإسرائيلية" على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

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الصحيفة العبرية قالت إن النائب الجمهوري تيد كروز، قدم مشروع القانون زاعماً أن "للولايات المتحدة مصلحة أمنية في ضمان السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة".

يشار إلى أن "إسرائيل" احتلت ثلثي هضبة الجولان خلال حرب 1967، ثم أعلنت ضم هذا الشطر عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقرر الـ "كنيست" الإسرائيلي، في 14 ديسمبر 1981، عبر ما يسمى بـ "قانون الجولان"، "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان".

ولم يعترف المجتمع الدولي بالقرار، ورفضه مجلس الأمن في القرار رقم 497، وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم "الجولان السوري المحتل".

ولتعزيز قرار الضم الإسرائيلي عقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في فبراير من العام الماضي، أول اجتماع رسمي لها في الجولان السوري منذ احتلاله عام 1967.