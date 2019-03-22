شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسائر 1.5 مليار دولار..فيضانات مدمرة تهدد المزيد من الولايات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت هيئة الأرصاد الأمريكية: إن ولايات الغرب الأوسط الأمريكي ستشهد ارتفاع كبير في منسوب المياه على امتداد نهر ميزوري في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار وذلك بعدما انحسرت المياه في ولايتي نبراسكا وأيوا مخلفة وراءها منازل مدمرة، وماشية نافقة، وأراض زراعية غارقة.

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وأحدثت الفيضانات الناجمة عن عاصفة الأسبوع الماضي أضرارا في نبراسكا قدرت قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وفقد خامس.

واعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس موافقته على إعلان نبراسكا منطقة كوارث لإتاحة أموال اتحادية للأفراد المتضررين في تسع مناطق بالولاية.

وحذر خبراء الأرصاد من احتمال استمرار الفيضانات حتى مايو القادم ، وأنها قد تزداد سوءا خلال الأسابيع المقبلة.