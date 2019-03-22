ألمانيا: ضم إسرائيل للجولان باطل بموجب قرار الأمم المتحدة

الخليج 365/ بغدادقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن مرتفعات الجولان هي أرض سورية تحتلها إسرائيل، وذلك ردا على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المرتفعات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، القول إن "تغيير الحدود الوطنية لا بد أن يكون عبر وسائل سلمية بين جميع الأطراف المعنية".



وكان ترامب غرد، أمس عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ الخامس من حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، اللذين يطالبان إسرائيل بالانسحاب منها.

وفي 14 كانون الأول 1981، أعلنت إسرائيل "ضم الجولان" من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة.

من جانبها، أدانت سوريا تصريحات الرئيس ترامب، ونقلت "سانا"عن مصدر رسمي في الخارجية السورية قوله: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات اللامسؤولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل التي تؤكد مجددا انحياز الولايات المتحدة الأعمى لكيان الاحتلال الصهيوني ودعمها اللامحدود لسلوكه العدواني".

