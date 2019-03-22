بوتين يعزي الرئيس العراقي في حادث غرق العبارة

عزى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره العراقي برهم أحمد صالح في حادث مصرع عشرات المواطنين بغرق العبارة.

وجاء في برقية التعزية التي نشرت على موقع الكرملين:

"عزيزي السيد الرئيس، تفضلوا بقبول خالص التعازي على العواقب المأساوية لتحطم عبارة في نهر دجلة ومصرع العشرات من الركاب، بمن فيهم العديد من الأطفال والنساء".

كما طلب بوتين نقل تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.



يذكر أن 71 شخصا بين نسوة وأطفال ورجال، قتلوا في حادث غرق عبارة بمنطقة الغابات في مدينة الموصل العراقية، بسبب الحمولة الزائدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن: "عدد الذين تم إنقاذهم من حادث العبارة 55 شخصا بينهم 19 طفلا"، مشيرا إلى أن "الطاقة الاستيعابية للعبارة أقل من العدد الموجود والخلل واضح من خلال التحقيقات الأولية".

من جهته أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن حادث غرق عبارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل، لن يمر دون حساب عسير.

