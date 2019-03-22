هيئة "مسيرات العودة" ترحب بتبني مجلس حقوق الإنسان تقريرا يدين إسرائيل

رحّبت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة في قطاع غزة (غير حكومية)، الجمعة، بتبني مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقريرا يدين انتهاكات إسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قرارا طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي اتهم إسرائيل باستهداف المتظاهرين في مسيرات العودة عمداً بتأييد 23 دولة، ومعارضة 8، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

وقال صلاح عبدالعاطي، عضو اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة (تضم فصائل فلسطينية رئيسية): إن تبنى المجلس تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية وتحميل المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي، إنجاز يمكن البناء عليه.

وأضاف، في بيان: "نرحب بإدانة مجلس حقوق الإنسان لاستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة في مواجهة المحتجين المدنيين بمسيرات العودة وكسر الحصار ومطالبته بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات أمام العدالة".

ووصف عبدالعاطي ذلك بأنه "إنجاز يجب البناء عليه في تدويل الصراع مع الاحتلال وإحالة جرائمه إلى محكمة الجنايات الدولية، ومتابعة محاسبة قادته ومنع إفلاتهم من العقاب وجبر الضرر عن الضحايا".

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وأدان المجلس التابع للأمم المتحدة الاعتداءات الأخيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المناطق، ودعا للعمل على محاسبة المسؤولين عنها ومقاضاتهم.

وخلص تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، إلى أن "قوات الأمن الإسرائيلية قتلت وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطراً وشيكاً على آخرين، سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات".

ووفق التقرير الأممي فإن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.

ويتظاهر آلاف الفلسطينيين منذ 30 مارس/آذار الماضي في 5 ساحات اعتصام نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى.

ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 271 فلسطينيا وأصيب نحو 30 ألفاً، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.