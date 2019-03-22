انت الان تتابع إجلاء نحو 4 آلاف شخص بسبب انفجار مصنع في الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت السلطات في إقليم جيانغسو الشرقي، أنه تم إجلاء نحو 4 آلاف شخص بسبب الانفجار الذي وقع بمصنع للمبيدات الحشرية. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قالت إدارة المدينة في بيان: «تم إجلاء نحو ثلاثة آلاف موظف وحوالي ألف من السكان المحليين بسبب الانفجار». كانت وسائل إعلام رسمية صينية، قد قالت، الجمعة، إن 47 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 640 فى انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية، فى إقليم جيانغسو الشرقى، فى أحدث كارثة ضمن سلسلة من الحوادث الصناعية التى أغضبت الرأى العام.

وبحسب وكالة «رويترز»، قال التلفزيون الرسمى، إن الانفجار وقع الخميس فى منطقة تشينجياجانغ الصناعية بمدينة يانتشينغ، وتمت السيطرة على الحريق الساعة الثالثة صباح الجمعة «1900 بتوقيت جرينتش». وأضاف أنه تم نقل الناجين من الانفجار إلى 16 مستشفى، مشيرا إلى أن 640 شخصا يُعالجون من إصابات، وأن 32 منهم حالاتهم