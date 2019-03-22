انت الان تتابع 44 قتيلا و640 مصابا حصيلة نهائية لـ«انفجار الصين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
لقي 44 شخصا مصرعهم وأصيب 640 آخرون جراء انفجاز وقع في مجمع صناعي بعد ظُهر أمس في مدينة "يانتشنغ" بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين. وذكر مركز الإنقاذ في المقاطعة، في بيان اليوم الجمعة، أن المصابين يتلقون حاليا العلاج الطبي في المستشفيات، بينهم 32 في حالة حرجة و58 يعانون من إصابات خطيرة. ووقع الانفجار عقب اندلاع حريق بمصنع للأسمدة في منطقة للصناعات الكيميائية في مجمع صناعي بمقاطعة "جيانغسو"، بينما حوصر عدد من العمال بعد انهيار بعض المباني بسبب موجة صدمة الانفجار التي حطمت أيضا نوافذ المنازل السكنية القريبة.
وأشارت السلطات إلى أنه تم الدفع بـ86 سيارة إطفاء للانضمام إلى مهمة الإنقاذ. (التفاصيل) ويجرى التحقيق لمعرفة سبب الانفجار، غير أن الشركة التى تنتج ما يزيد على 30 مركبا كيميائيا عضويا بعضها قابل للاشتعال، سبق أن رصدت السلطات انتهاكها لمعايير السلامة، وتم تغريمها وفقا لصحيفة «تشاينا ديلي». وازداد
وأشارت السلطات إلى أنه تم الدفع بـ86 سيارة إطفاء للانضمام إلى مهمة الإنقاذ. (التفاصيل)
ويجرى التحقيق لمعرفة سبب الانفجار، غير أن الشركة التى تنتج ما يزيد على 30 مركبا كيميائيا عضويا بعضها قابل للاشتعال، سبق أن رصدت السلطات انتهاكها لمعايير السلامة، وتم تغريمها وفقا لصحيفة «تشاينا ديلي».
وازداد غضب الرأى العام من معايير السلامة فى الصين على خلفية الحوادث الصناعية، بداية من كوارث المناجم إلى حرائق المصانع التى شابت ثلاثة عقود من النمو الاقتصادى السريع.
وفى عام 2015، قتل 165 شخصا فى سلسلة انفجارات بمخزن للمواد الكيميائية فى مدينة تيانجين، ولم تمنع التعهدات المتكررة للحكومة بتشديد إجراءات السلامة، كوارث مصانع الكيماويات على وجه التحديد.
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