انت الان تتابع إلقاء عبوة ناسفة قرب القنصلية الروسية في أثينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ألقى مجهولون عبوة ناسفة على كشك حراسة الشرطة للقنصلية الروسية في العاصمة اليونانية أثينا، ما أسفر عن وقوع أضرار وخسائر مادية. وذكرت القنصلية الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن الانفجار لم يصب أحدا بأذى، وإنما أسفر عن وقوع أضرار مادية بسيطة، وأن التحقيق جار لمعرفة ملابسات هذا الاعتداء.

وفي ديسمبر الماضي، قالت الشرطة اليونانية ووسائل إعلام رسمية إن شرطيا ومدنيا أصيبا عندما انفجرت عبوة ناسفة أمام كنيسة بوسط أثينا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وتقع الكنيسة في منطقة كولوناكي الراقية التي تشهد وجودا مكثفا للشرطة، وتقع على حدود منطقة إكساركيا التي يكثر فيها وقوع اشتباكات بين الشرطة