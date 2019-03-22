انت الان تتابع مصرع 47 شخصا وإصابة 640 في انفجار مصنع بالصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت وسائل إعلام رسمية صينية، الجمعة، إن 47 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 640 فى انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية، فى إقليم جيانغسو الشرقى، فى أحدث كارثة ضمن سلسلة من الحوادث الصناعية التى أغضبت الرأى العام. وبحسب وكالة «رويترز»، قال التلفزيون الرسمى، إن الانفجار وقع الخميس فى منطقة تشينجياجانغ الصناعية بمدينة يانتشينغ، وتمت السيطرة على الحريق الساعة الثالثة صباح الجمعة «1900 بتوقيت جرينتش». وأضاف أنه تم نقل الناجين من الانفجار إلى 16 مستشفى، مشيرا إلى أن 640 شخصا يُعالجون من إصابات، وأن 32 منهم حالاتهم خطيرة.

وانتشر الحريق فى المصنع المملوك لشركة تيانجياى للكيماويات إلى المصانع المجاورة. وقالت وسائل إعلام إن أطفالا فى حضانة بمحيط الانفجار أصيبوا جراءه. ويجرى التحقيق لمعرفة سبب الانفجار، غير أن الشركة التى تنتج ما يزيد على 30 مركبا كيميائيا عضويا بعضها قابل للاشتعال سبق أن رصدت السلطات انتهاكها لمعايير السلامة

وانتشر الحريق فى المصنع المملوك لشركة تيانجياى للكيماويات إلى المصانع المجاورة. Advertisements وقالت وسائل إعلام إن أطفالا فى حضانة بمحيط الانفجار أصيبوا جراءه. ويجرى التحقيق لمعرفة سبب الانفجار، غير أن الشركة التى تنتج ما يزيد على 30 مركبا كيميائيا عضويا بعضها قابل للاشتعال سبق أن رصدت السلطات انتهاكها لمعايير السلامة وتم تغريمها وفقا لصحيفة «تشاينا ديلي». وازداد غضب الرأى العام من معايير السلامة فى الصين على خلفية الحوادث الصناعية بداية من كوارث المناجم إلى حرائق المصانع التى شابت ثلاثة عقود من النمو الاقتصادى السريع. وفى عام 2015، قتل 165 شخصا فى سلسلة انفجارات بمخزن للمواد الكيمائية فى مدينة تيانجين، ولم تمنع التعهدات المتكررة للحكومة بتشديد إجراءات السلامة كوارث مصانع الكيماويات على وجه التحديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 47 شخصا وإصابة 640 في انفجار مصنع بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.