الان تتابع باريس تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد دخول قوات أمنية المركز الثقافي الفرنسي في القدس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 19 دقيقة - 3:16 م, 22 مارس 2019 م التعليقات: 0 استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، القائم بالأعمال الإسرائيلي، بعد دخول قوات أمنية المركز الثقافي الفرنسي في القدس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد دخول قوات أمنية المركز الثقافي الفرنسي في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.